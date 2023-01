Newsblog

Silvester: Den Dreck räumen die Anderen weg?

LESERBRIEF. Am 1. Jänner wurden diese Aufnahmen in St. Ulrich gemacht. So schön es ist, gemeinsam zu feiern und das neue Jahr willkommen zu heißen, umso trauriger stimmt einen die Unvernunft mancher Menschen. Ist es notwendig, dass Grundbesitzer und die öffentliche Hand die Reste einer Feier entsorgen müssen?

Nicht nur, dass unbeteiligte Personen den „Dreck“ wegräumen müssen, sie müssen auch für die entstanden Schäden aufkommen. Offensichtlich ist es manchen Bürger:innen egal, was mit unserer Umwelt passiert.

Trotzdem allen ein gutes, neues Jahr. Vielleicht erreiche ich doch den einen oder anderen mit den Neujahrsvorsatz, auf unsere Umwelt besser acht zu geben.

Ein Leserbrief von Maximilian Bürstmayr, St. Ulrich

