Dieb­stähle auf Auto­bahn­bau­stellen geklärt

STEYR-LAND. Ein 48-jähriger Mann aus Deutschland, fuhr zwischen Oktober 2022 und Anfang Jänner 2023 mehrmals zur Nachtzeit zu Autobahnbaustellen der Pyhrnautobahn in Oberösterreich und der Steiermark. Dabei soll er bei insgesamt drei abgestellten Baufahrzeugen und einem Baustellentank die Verschlüsse aufgebrochen und anschließend ca. 1.500 Liter Dieseltreibstoff abgepumt haben ...

Bei einer Baustelle auf der A9 im Bereich Übelbach, Steiermark, stahl er mehrere auf der Baustelle gelagerte Betonschalungselemente und einen Lkw-Rollcontainer, wofür ihm ein Bekannter einen vierstelligen Geldbetrag in Aussicht stellte. In der Nacht vom 4. Jänner auf den 5. Jänner 2023, konnte der Mann von Polizisten der Autobahnpolizei Klaus auf der Fahrt von Deutschland nach Kroatien angehalten werden. Geladen hatte er eine Baustellentankanlage mit einem 1000-Liter-Tank, sowie mehrere Baggerzubehörteile geladen, die zuvor auf einer Baustelle in Dingolfing (DE) gestohlen worden waren.

Nach Sicherstellung der gestohlenen Gegenstände wurde der 48-Jährige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.