Newsblog

Feuerwehr beseitigt drei Kilometer lange Ölspur

STEYR-LAND. Eine Ölspur, die sich von der Fa. Bernegger (Eisenbundesstraße) bis zur Tankstelle Kopf (Grünburgerstraße) zog, beschäftigte am Dreikönigstag die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ternberg ...

Am Freitagabend, 6. Jänner um 18:42 Uhr, standen die FF Ternberg und der Straßenerhaltungsdienst in Ternberg im Einsatz. Ein technisches Gebrechen bei der Hydraulikleitung eines Traktors, verursachte eine rund drei Kilometer lange Ölspur. Ein Notdienst konnte den Defekt am Traktor reparieren, sodass dieser samt Kipper von der Fahrbahn gefahren werden konnte.

20 Florianis standen mit Besen, Schaufeln und Ölbindemittel mehr als 2 Stunden im Einsatz und beseitigten das ausgelaufene Hydrauliköl auf einer Strecke von 3 km.