Newsblog

Spazieren geht leise: Steyrer fordern Sonntagsruhe ein

STEYR. Während die meisten Bewohner entlang der Marschrouten die Nase gestrichen voll haben, kommen auch diesen Sonntag (8. Jänner) wieder Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker aller Lande in Steyr zusammen, um - unterwandert von Rechtsradikalen - das zweijährige "Jubiläum" der "Spaziergänge" zu feiern ...

"Es ist einfach bedenklich für unsere Demokratie, wie sich hier Rechtsextremisten unter unzufriedene Menschen mengen können, um ihre gefährlichen Ziele zu verfolgen." meint Ruth Pohlhammer, Gemeinderätin der Steyrer Grünen (Quelle: OÖN). Pohlhammer, die sich privat für die Steyrer Menschenrechtsplattform "Yes We Care" engagiert, will ein Zeichen gegen die Lärmbelästigung setzen, die die Steyrer Bevölkerung jeden Sonntag ertragen muss.

"Yes We Care" hat nun Plakate, Aufkleber und Transparente aufgelegt, die die Bewohner an Türen, Fenstern und Auslagen anbringen können. Die Sujets wurden von einem bekannten Steyer Grafiker kostenlos erstellt. Die Botschaften darauf lauten: "Sei kein Lärmflegel!", "Spar dir plumpe Parolen!" und "Spazieren geht leise!"

Gegen die "Sonntagsspaziergänge" sind auch Bürgermeister Markus Vogl (SP), Michael Schodermayr (SP) und Stadträte Katrin Auer (SP) offen aufgetreten. Auf Videos, die im Einklang mit den Veranstaltern der "Spaziergänge" auf You-Tube veröffentlicht wurden, wurde u.a. lautstark gefordert, "dieses Dreckspack der Regierung" in "ein Arbeitslager" zu verschleppen.

