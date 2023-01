Newsblog

23-Jähriger bei Überschlag mit Pkw verletzt

LINZ-LAND. Am 17. Jänner gegen 12:15 Uhr lenkte ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Kirchdorf seinen PKW auf der Kremstal Bundesstraße (B 139) von Pettenbach kommend in Fahrtrichtung Kematen. Im Gemeindegebiet von Kematen an der Krems, kam er aus bislang unbekannter ...

Ursache rechts von der Fahrbahn ab, und rutschte in das tieferliegende Feld. Der PKW überschlug sich und blieb am Dach liegen. Der 23-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Roten Kreuz in das Klinikum Wels gebracht.