Erste städtische Krabbelstube eröffnet

STEYR. Steyr kann eine weitere Kinderbetreuungs-Einrichtung anbieten: Vor kurzem ist im Kindergarten Resthofstrasse 39 die erste städtische Krabbelstube eröffnet worden. Mit den zwei von privaten Organisationen betriebenen Einrichtungen verfügt Steyr nun insgesamt über drei Krabbelstuben mit insgesamt 70 Betreuungsplätzen ...

In der Krabbelstuben-Gruppe Resthof werden zehn Kinder im Alter von einem bis drei Jahren betreut. Öffnungszeiten sind von 7 bis 15 Uhr. Für alle Kinder, die nicht mittags abgeholt werden, wird eine warme Mahlzeit angeboten. Nach dem Mittagessen haben die Kinder die Gelegenheit, im Ruheraum zu rasten. Ab dem 30. Lebensmonat ist der Besuch der Krabbelstube bis 13 Uhr kostenfrei. Der Tarif für die Nachmittagsbetreuung ist sozial gestaffelt. Je nach Bedarf können zwei, drei oder fünf Nachmittage in Anspruch genommen werden. Der Tarif für den Besuch am Vormittag (bis zum 30. Lebensmonat) ist ebenfalls sozial gestaffelt.

Für den Ausbau und die Einrichtung des Gruppenraums sowie für die Gestaltung des Gartens (geplant für Frühjahr) 2023 stellt die Stadt etwa 50.000 Euro zur Verfügung. Dazu die zuständige Referentin Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr: „Mit der Eröffnung der ersten städtischen Krabbelstube leisten wir einen wichtigen Beitrag, damit auch schon die Jüngsten professionell und liebevoll umsorgt werden können.“ Bürgermeister Markus Vogl ergänzt: „Steyrer Eltern haben nun die Möglichkeit, ihre Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Ende der Volksschulzeit betreuen zu lassen.“