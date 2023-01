Newsblog

Winter­einbruch: Pkw kollidierten auf rutschiger Fahrbahn

STEYR-LAND. Am Freitag, 20. Jän. kurz vor 19 Uhr, kam ein bergab fahrender Pkw am Eingang des Trattenbachtales, am sogenannten Wallnerberg, aufgrund der extremen winterlichen Fahrverhältnisse ins Rutschen. Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw ...

Der Lenker des berauf fahrenden Pkw's blieb unverletzt. Die drei Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs, erlitten leichte Verletzungen, die von der Feuerwehr und der Rettung versorgt wurden.

Die Feuerwehr sperrte bis zum Eintreffen des Winterdienstes die Straße und leitete den Verkehr wechselweise an der Unfallstelle vorbei. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei, wurden die Fahrzeuge geborgen und am nächsten Parkplatz abgestellt.

Der Einsatz dauerte zwei Stunden, neben Polizei und Rettung waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.