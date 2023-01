Newsblog

19-Jähriger nach zwei ver­suchten Einbrüchen fest­genommen

STEYR. Eine vorerst unbekannte Person schlug mit einer Bierflasche die Eingangstür bei einem Geschäft in Steyr ein und flüchtete nach Auslösung des akustischen Alarms, ohne in das Geschäftsinnere eingetreten zu sein und einen Diebstahl begangen zu haben, auf den Ennskai. Aufgrund der Videoaufzeichnung der Stadtplatzüberwachung konnte gegen 0:50 Uhr die gesuchte Person von einer Polizeistreife am Ennskai im Bereich des Rathauses stadtauswärts gehend angetroffen werden ...

Nach anfänglichem Leugnen gestand der 19-jährige Steyrer zunächst das Einschlagen der Geschäftstür und schließlich den beabsichtigten Einbruchsversuch. Weiters wurde ihm ein weiterer Einbruch in einen Gebäudekomplex in Steyr am Abend des 22. Jänner 2023 vorgehalten, woraufhin er auch diesen Einbruch gestand. Die Staatsanwaltschaft Steyr ordnete die Festnahme und Einlieferung in die Justizanstalt Garsten an.