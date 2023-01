Newsblog

Klein-LKW in Straßengraben gerutscht

ST. ULRICH. Am Montag, 23. Jänner wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Ulrich um 10:30 Uhr zum dritten Mal in Folge zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Diesmal war ein Klein-LKW eines Zustelldienstes am Kaltenbrunnerweg ins Rutschen geraten. Das Fahrzeug stand am Straßenrand und die fahrerseitigen Räder steckten im Straßengraben fest ...

Bei der Lageerkundung stellte sich heraus, dass der Lenker viel Glück gehabt hatte, dass das Fahrzeug nicht bereits über die steile Böschung abgestürzt war. Unter Einsatz eines Hubzuges konnte das Fahrzeug auf die Straße gezogen werden. Mit der Sicherung eines Traktors gelang es den LKW von Güterweg auf die Hauptstraße zu bringen.

Foto: FF St. Ulrich