Newsblog

Fahrzeug­bergung am Damberg: Auto in Straßen­graben gerutscht

ST. ULRICH. Zum vierten Mal in Folge wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Ulrich am Freitag, den 27. Jänner um 15:50 von der Landeswahnzentrale zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Ein PKW war aufgrund der schneeglatten Fahrbahn mit den Vorderrädern in den Straßengraben gerutscht ...

Mit Hubzug und Unterstützung eines Traktors, konnte das Fahrzeug problemlos wieder auf die Fahrbahn gezogen werden. Wie auch bei den vorangegangen Fahrzeugbergungen ging auch diese für die Beteiligten glimpflich aus, da keine beteiligte Person verletzt wurde.

Im Einsatz standen 16 Mann der FF St. Ulrich für ca. eine Stunde.

Foto: FF St. Ulrich