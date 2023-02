Newsblog

Schneechaos führte zu mehreren Einsätzen

STEYR-LAND. Der Winter hat Einzug ins Land gehalten, das Schneetreiben führte vielerorts zu teils chaotischen Zuständen. In Maria Neustift, Aschach, Großraming und Behamberg mussten mehrere Einsatzkräfte wegen umgestürzten Bäumen ausrücken ...

MARIA NEUSTIFT

In der Nacht von 02. auf 03. Februar rückte die FF Maria Neustift zu mehreren Schneedruck-Einsätzen aus. Die erste Alarmierung erfolgte um ca. 22:30 Uhr. Hier galt es, die Steyrer Landesstraße im Bereich Sträußl-Sattel von mehreren kleineren umgeknickten Bäumen zu befreien.

Die zweite Alarmierung erfolgte um zirka 02:30 Uhr. Erneut musste die Straße am Sträußl-Sattel von kleineren Bäumen gesäubert werden. Um 03:05 Uhr erfolgte dann die dritte Alarmierung: Auf der Ennstalstraße war im Bereich Pfarrerschacher ein großer Baum umgeknickt, welcher die Fahrbahn vollständig blockierte. Mittels Motorsägen und vereinten Kräften konnte auch diese Blockade entfernt werden. Im Anschluss wurde mittels eines angeforderten Traktors die Fahrbahn gesäubert.

ASCHACH/SAAß

Auch in Aschach führte der starke Schneefall zu Einsätzen. Am Donnerstag, den 02. Februar wurde die Freiwillige Feuerwehr Aschach um 19:40 bei der Atemschutzübung von der Sirene unterbrochen. Laut Alarmierung war am Sonnenhang durch den Schneedruck ein Baum über die Straße gestürzt. Während der Anfahrt des LFA wurde das Röstlöschfahrzeug (RLF) zu einer Fahrzeugbergung bei der Ortsausfahrt Saaß Richtung Christkindl alarmiert. Da sich der zweite Einsatzort im Saasser Pflichtbereich befand, wurden die Kameradinnen und Kameraden der FF Saaß hinzu geholt.

GROßRAMING/PECHGRABEN

Ebenfalls am 02. Februar wurde die Freiwillige Feuerwehr Pechgraben mittels Sirenenalarm zu mehreren umgestürzten Bäumen entlang der Laussaer Landesstraße und Güterweg Grünau alarmiert. Insgesamt wurden sieben Einsatzstellen von den Florianis abgearbeitet.



Zu gleich 5 Einsätzen wurde die Freiwillige Feuerwehr Großraming in den letzten 24 Stunden gerufen. Die Ursache dafür war der schwere Neuschnee, der viele Bäume zum umstürzen brachte und somit Verkehrswege blockiert wurden. Mit einer Gesamtmannschaftsstärke von 73 KameradInnen bewältigte die Feuerwehr diese "Einsatzflut" in insgesamt 60 Einsatzstunden.

BEHAMBERG

Am Freitag, 3. Februar wurde die Freiwillige Feuerwehr Behamber um 3:45 Uhr zu einem Einsatz wegen der Sturmschäden gerufen. Die Florianis sicherten die L6258 ab und entfernten den umgestürzten Baum.

Fotos: FF Maria Neustift/FF Aschach/FF Pechgraben/FF Behamberg