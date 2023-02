Newsblog

56-Jähriger Vater nach Kindes­entführung festgenommen

STEYR-LAND. Am 27. Mai 2022, entführte ein 56-Jähriger Mann aus dem Bezirk Steyr-Land an seinem Vaterwochenende seinen dreijährigen Sohn von dessen Wohnadresse und brachte ihn vermutlich ins Ausland, um ihn der Obsorge seiner Kindesmutter zu entziehen ...

Der Mann hinterließ einen Brief, indem er die Tat ankündigte. Die Mutter erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Nach umfangreichen Ermittlungen erließ das Landesgericht Steyr einen Europäischen Haftbefehl gegen den Kindesvater. Zudem wurde wegen "Vernachlässigung von unmündigen Personen" ermittelt. Durch die Zielfahnder des Landeskriminalamtes konnte herausgefunden werden, dass sich der 56-Jährige anfangs vermutlich mit seinem Sohn nach Griechenland abgesetzt hatte.

Nach umfangreichem Auslandsschriftverkehr und steigendem Fahndungsdruck, konnte im Jänner Kontakt mit dem 56-Jährigen aufgenommen werden, wobei er nach mehrmaligen Kontaktaufnahmen zur Rückkehr nach Österreich bewegt werden konnte. Am 2. Februar 2023, nahmen die Ermittler des LKA OÖ - im Beisein der Kinder- und Jugendhilfe der BH Steyr-Land - den 56-Jährigen bei der Ankunft am Flughafen Wien fest und übergaben seinen Sohn in ärztliche Aufsicht.

Der Vater wurde in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.