96-Jährige von Hund angefallen

STEYR-LAND. Ein an einem Baum mit einer langen Leine angeleinter Hund, sprang am 3. Februar gegen 8:20 Uhr im Bezirk Steyr-Land eine vorbeigehende 96-jährige Frau an. Die Frau kam dabei zu Sturz und wurde in den Unterarm gebissen ...

Der Hundebesitzer eilte der Frau sofort zur Hilfe. Die 96-Jährige musste ins Klinikum Steyr eingeliefert werden.