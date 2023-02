Newsblog

1 Meter Neuschnee: Dach drohte einzustürzen

STEYR-LAND. Am Morgen des 3. Feb. wurde die FF Trattenbach zu einem Bauernhaus in ca. 800 Meter Seehöhe gerufen. Das Dach des Gebäudes drohte unter der enormen Last von ca. einem Meter nassem Neuschnee einzubrechen ...

Im Laufe des Vormittags wurden weitere Kräfte zur Unterstützung nachalarmiert. Durch die hervorragende Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren Ternberg, Schweinsegg-Zehetner und den Höhenretter des Bezirkes Steyr-Land und Stadt Steyr, konnte das Einbrechen des Daches verhindert werden.