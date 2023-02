Newsblog

ONLY Store im HEY! Steyr neu eröffnet

STEYR. Schöner, größer, vielfältiger: unter diesem Motto erstrahlt die ONLY Filiale im HEY! Steyr auf einer großzügigen Verkaufsfläche von rund 300 Quadratmetern im neuen Glanz! ONLY ist eine internationale Modemarke für junge Frauen und eine der führenden Denim-Marken in Europa ...

Auf Know-how und fundierte Erfahrung im Einzel- und Großhandel, hat ONLY seinen Erfolg aufgebaut und wird bereits in mehr als 4500 Filialen weltweit verkauft.

Seit heute (9. Feb.) erstrahlt die ONLY Filiale im HEY! Steyr im neuen Glanz, wie die Fotos eindrucksvoll belegen. Noch bis 11. Februar gibt es 25% auf das gesamte Sortiment, also auf zum ONLY Store ins HEY! Steyr!

Fotos © Peter Kainrath.