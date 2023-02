Newsblog

Felssturz: Tierretter holen 13 Katzen aus gesperrten Häusern

STEYR. Die Tierrettung "RATÖ" Steyr (Rettungsallianz für Tiere Österreich), rückte im Auftrag der Stadtgemeinde und der Bewohnern aus, um Katzen, die seit Mittwoch in den nach dem Felssturz evakuierten Häusern waren, zu retten ...

Am Freitag, 10. Februar, durften die Bewohner der nach dem Felssturz gesperrten Häuser im Stadtteil Unterhimmel für kurze Zeit zurück in ihre Häuser, um das Nötigste zu holen. Auch die Tierrettung war im Einsatz. Ihnen gelang es, 13 Katzen einzufangen und zu einer Bekannten nach Unterhimmel zu bringen. „Da die Tiere seit Tagen ohne Wasser und Futter waren, war ihr Appetit dementsprechend groß", so Gerhard Wagner von der Tierrettung Steyr.

Der Bereich im Stadtteil Unterhimmel ist nach dem Felssturz noch immer großräumig gesperrt.