Newsblog

Warum in Oberösterreich Jacken auf den Bäumen hängen

OÖ/STEYR. An frequentierten Plätzen in Linz, Steyr und Braunau hängen quer durch die Innenstadt Jacken an Bäumen. Was es damit auf sich hat? Die Jacken erfüllen einen guten Zweck: Die Junge Generation Oberösterreich stellt sie Menschen, die sich keine Winterkleidung leisten können, zur Verfügung ...

Die SPÖ-Jugend motivierte zunächst vor allem ihre eigenen Mitglieder, sich mit eigenen Spenden an der Aktion mit dem Titel „Winterchallenge“ zu beteiligen oder auch Jacken von Menschen abzuholen, die ebenfalls gerne einen Beitrag leisten möchten. Die Jacken werden zum Schutz vor Wind und Wetter einfoliert und an frequentierten Orten aufgehängt.

„Wer sich keine Jacke leisten kann, ist eingeladen, sich einfach eine zu nehmen. Zielgruppe sind insbesondere obdachlose Menschen, die sich wegen der Teuerung noch weniger leisten können.“, so der Landesvorsitzende der Jungen Generation Oberösterreich Michael Mollner über die Aktion.

Dazu ergänzt JG Bezirk Steyr Vorsitzender Andreas Böck: „Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender! Wir hoffen, mit dieser und ähnlichen Aktionen einen Beitrag leisten zu können.“