Farben Huber hat das perfekte Paket gegen Schimmel

STEYR. In Zeiten der Energiekrise wird die Heizung in vielen Haushalten runtergedreht. Um keine Energie zu verschwenden, bleiben die Fenster geschlossen. Die Folge: Kalte Oberflächen auf den Außenwänden. Hohe Luftfeuchtigkeit in Innenräumen. Das Resultat: Intensiver Schimmelbefall auf Decken und Wänden ...

Helmut Huber, ihr Maler, Raumausstatter und Farbenhandel in Steyr, bietet derzeit ein Anti Schimmer Paket an. Alles in einem Eimer und ausreichend für 5 Quadradmeter: Reiniger, Antipilzlösung, Dispersionsfarbe mit Filmschutz und Hydrometer mit Schimmelalarm (nur in dieser Aktion erhältlich) zum Sonderpreis. Die Profis bei Farben Huber beraten Sie gerne!

Maler, Raumausstatter und Farbenhandel Helmut Huber GmbH

Schlüsselhofgasse 5, 4400 Steyr

Tel. +43 7252 71426 Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00

Samstag: 08:00 - 12:00