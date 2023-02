Newsblog

aktivKarte senior kann ab 28. Februar wieder auf­geladen werden

STEYR. Mit der grünen „aktivKarte senior“ der Stadt Steyr können Steyrerinnen und Steyrer ab dem 65. Lebensjahr, die nicht mehr aktiv im Erwerbsleben stehen, Angebote der Stadt vergünstigt in Anspruch nehmen. Diese Karte im Scheckkartenformat ersetzte im vergangenen Jahr den schon in die Jahre gekommenen papierenen Seniorenpass ...

Die gute Nachricht lautet: die schon ausgegebenen „aktivKarten“ können und sollen weiterverwendet werden. Allerdings erlöschen genau ein Jahr nach der jeweiligen Karten-Ausgabe eventuell noch vorhandene, nicht verbrauchte Guthaben.

Um neue Guthaben wieder aufzubuchen, bedarf es nur eines Besuchs des Stadtservice Rathaus (siehe Infokasten). Zur Identifikation bitte einen Lichtbildausweis (Kopie) und acht Euro für den einjährigen Kostenbeitrag mitbringen. Da die ersten „aktivKarten senior“ am 28. Februar 2022 ausgegeben wurden, kann man diese Karten frühestens auch erst ab diesem Datum im Jahr 2023 wieder aufladen. Aktuell noch vorhandene Guthaben können über den auf der Karte aufgedruckten QR-Code abgerufen werden.

Selbstverständlich sollen und können auch alle Personen, die erstmalig die „aktivKarte senior“ in Anspruch nehmen wollen, zur Kartenausgabe ins Stadtservice Rathaus kommen. In diesem Fall ist ein ausgefüllter Antrag (erhältlich im Stadtservice/über Homepage), ein Lichtbildausweis (Kopie) und ein Pensionsnachweis notwendig. Da bei den Bezieherinnen und Beziehern einer Ausgleichszulage der Kostenbeitrag entfällt, ist in diesem Fall auch eine entsprechende Bestätigung vorzulegen.

Mit der aufgeladenen oder frisch ausgegebenen „aktivKarte senior“ steht ein 70-Euro Guthaben für die Bus- und Stadtbadangebote der Stadtbetriebe Steyr und ein 50-Euro-Guthaben für die Kulturveranstaltungen der Stadt zur Verfügung. Während das 70-Euro Guthaben für die Angebote der Stadtbetriebe flexibel eingesetzt werden kann, können pro Kulturveranstaltung maximal 10 Euro in Anspruch genommen werden.

Öffnungszeiten Stadtservice Rathaus

Montag/Dienstag/Donnerstag von 8:00 bis 16:00

Mittwoch/Freitag von 8:00 bis 12:00

Telefonische Rückfragen unter 07252-575-800.