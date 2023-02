Newsblog

SOB Steyr: Erste Absolvent*innen zur Alltags­begleitung

STEYR. An der Schule für Sozialbetreuungberufe Steyr des BFI OÖ haben am 9. Februar die ersten Absolvent:innen des Lehrgangs zur Alltagsbegleitung erfolgreich abgeschlossen. Mehr als 20 Lehrgangsteilnehmer:innen haben seit November in Abendkursen im Rahmen der neuentwickelten Ausbildung wesentliche Inhalte zur tagtäglichen Unterstützung beeinträchtigter Menschen erlernt und praktisch eingeübt ...

Die Ausbildung ermöglicht einen Berufseinstieg im Sozialbereich in wenigen Monaten und kann auch als Basis zur Weiterqualifikation zur:m Fach-Sozialbetreuer:in dienen.

Die nächsten Ausbildungsmöglichkeiten an der SOB Steyr starten bereits mit 27. Februar 2023 (Fach-Sozialbetreuer:in Altenarbeit oder Behindertenarbeit). Geplanter Start zur Alltagsbegleitung ist der 13. März 2023. Eine Anmeldung ist jederzeit möglich. Am 26. April 2023 von 10:00 – 15:00 findet ein Tag der offenen Tür statt. Nähere Informationen unter: www.sob-steyr.at