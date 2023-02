Newsblog

Jackpot.fit - Bewegung leichtgemacht!

STEYR. Kostenloses Gesundheitssportangebot für inaktive Erwachsene! Jackpot.fit ist ein Gesundheitssportangebot für erwachsene Sporteinsteiger- und Wiedereinsteiger*innen im berufsfähigen Alter, welches von der Sozialversicherung in Kooperation mit den Sportdachverbänden ins Leben gerufen wurde ...

Gerade Personen mit Übergewicht und/oder Diabetes Betroffene, sowie Kurabsolvent*innen sind in diesem Programm genau richtig. Jackpot.fit-Einheiten finden in Gruppen von Gleichgesinnten statt und beinhalten Kraft- Ausdauer- und Motivationstraining. Der Spaß und die Freude an der Bewegung sind vorprogrammiert! Bis zu 2 Einheiten pro Woche sind das erste Semester für Versicherte aller Kassen kostenlos und ein Schnuppertraining ist jederzeit möglich!



Kursangebote in Steyr:

Dienstag, ab 07.03.2023 18.00-19.00 SV Shaolin Tempel, Damberggasse 2

Dienstag, ab 07.03.2023 18.00-19.00 SV Shaolin Tempel, Damberggasse 2

Alle weiteren Standorte finden Sie unter: www.jackpot.fit/Kursangebote

Informationen und Anmeldung unter:

www.jackpot.fit/anmelden, per E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder telefonisch unter 050 808 9406.

www.jackpot.fit / www.facebook.com/jackpot.fit

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!