Newsblog

Bushalte­stelle ge­sprengt: Polizei bittet um Hinweise

NEUHOFEN A.D. KREMS. Bislang unbekannte Täter sprengten am 12. Februar 2023 zwischen 21:45 - 22:00 Uhr eine hölzerne Bushaltestelle auf der B139 Kremstalstraße in Neuhofen an der Krems auf Höhe der Grundstraße. Auf Grund der Intensität der Druckwelle wurden drei Seitenwände weggesprengt ...

Im Zuge der Erhebungen konnte festgestellt werden, dass die Beschädigung durch mindestens zwei pyrotechnische Gegenstände verursacht worden war. Im Umfeld des Tatorts befragte Zeugen gaben an, dass sie zur oa. Zeit zwei kräftige Detonationen vernommen hätten. Laut Experten dürfte es sich bei den pyrotechnischen Gegenständen um zwei "Monsterböller 100" der Klasse F4 handeln. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Personen, die den Vorfall mitbekommen haben und sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, mögen sich bei der Polizeiinspektion Neuhofen an der Krems unter der Telefonnummer 059133/4139 melden.