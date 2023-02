Newsblog

Feuerwehr News: Versammlungen und Wahlen

STEYR-LAND. Vollversammlungen und Wahlen bei der FF Pichler, Sand, Schweinsegg-Zehetner, Schiedlberg, Rohr und Kleinraming ...

Vollversammlung der FF Pichlern

Die 133. Vollversammlung der FF Pichlern fand am Samstag, 11. Februar im Gasthaus Zorba statt. Die Pichlerner Florianis leisteten im vergangenem Jahr über 9000 Stunden für die Bevölkerung von Sierning. Es wurden insgesamt 46 Einsätze davon 25 Brand und 21 technische abgearbeitet.

Das bisherige Kommando wurde einstimmig wiedergewählt:

Herold Flath - Kommandant

Alexander Sturmberger - Kommandant Stellvertreter

Sabrina Gärtner - Schriftführer

Rainer Molterer - Kassier

Vollversammlung der Feuerwehr Sand

Am Freitag, 10. Februar fand im Gasthaus Weidmann die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Sand statt. Von den Mitgliedern wurden für Einsätze, Übungen, Lehrgänge, Bewerbe und Veranstaltungen über 15.500 ehrenamtliche Stunden aufgewendet. Von den Florianis wurden 21 Einsätze, davon 5 Brandeinsätze gemeistert. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr über 4.500 Stunden für die Jugendarbeit aufgewendet.

Im Anschluss fand unter der Leitung von Bgm. Silber die Neuwahl des Kommandos statt. Dietmar Klammer wurde wieder zum Kommandanten, Thomas Auer zu seinem Stellvertreter und Christoph Salzer-Pfiel zum Schriftführer gewählt. Neuer Kassier wurde Hannes Auer.

Unten vorne von links: Christoph Salzer-Pfiel, Dietmar Klammer, Thomas Auer, Wolfgang Mayr und Anton Silber.

Unten hinten von links: Thomas Passenbrunner, Katrin Krenn, Michael Steininger und Hannes Auer. Foto © FF Sand.



Wahlen bei FF Schweinsegg-Zehetner

Am Sonntag, 4. Februar fand die Vollversammlung mit Neuwahl des Kommandos der Freiwilligen Feuerwehr Schweinsegg-Zehetner im Veranstaltungszentrum Rieglergut statt. Die Freiwillige Feuerwehr Schweinsegg-Zehetner leistete 2022 gesamt 46 Einsätze mit 1300 Stunden (35 Technische und 8 Brand). Bei Einsätzen, Übungen, Bewerben, Schulungen und anderen Tätigkeiten wurden 25.952 Stunden Ehrenamtliche Arbeit geleistet.

Unter der Leitung der Bürgermeister Günther Steindler und Christian Dörfler wurde das alte Kommando um Kommandant Georg Moser verabschiedet und das neue Kommando unter Kommandant Michael Gradauer gewählt. Das neue Kommando setzt sich aus Kommandant-Stellvertreter Daniel Burghuber, Kassier Sebastian Moser und Schriftführer Thomas Hinterplattner zusammen.

Unten von links: OBR Wolfgang Mayr, HBI Michael Gradauer, HBI Georg Moser und OBR Helmut Berc. Foto © FF Schweinsegg-Zehetner.



Vollversammlung der FF Schiedlberg

Am 4. Februar fand die 124. Vollversammlung der FF Schiedlberg statt. Neben zahlreichen Ehrungen und Beförderungen stand vor allem die Wahl des neuen Feuerwehrkommandos im Vordergrund. HBI Michael Purtauf und sein Kommando wurden im Amt bestätigt und werden in den nächsten fünf Jahren die Geschicke der Wehr lenken.

Ganz besonders stolz ist de FF Schiedlberg auf ihre sehr aktive Jugendgruppe, die jungen Kameradinnen und Kameraden überzeugten im vergangenen Jahr wieder mit großartigen Leistungen.

Foto © FF Schiedlberg



Wahlen bei der FF Rohr

Der bisherige Kommandant, Georg Söllradl und sein Stellvertreter Daniel Popp wurden in ihren Ämtern bestätigt und erhielten erneut das Vertrauen der Kameraden. Im abgelaufenen Jahr leistete die Feuerwehr Rohr über 1200 Stunden bei 65 Einsätzen.

Foto © FF Rohr



Christian Wimmer neuer Stellvertreter in Kleinraming

Über 11.000 Stunden leistete die Feuerwehr Kleinraming im Jahr 2022 unentgeltlich für die Bevölkerung und ist damit so wie es Bürgermeisterin Annemarie Wolfsjäger in ihren Grußworten nannte ein unverzichtbarer Garant für Sicherheit, der nicht aus öffentlichen Mitteln finanzierbar wäre.

Jürgen Schwödiauer wurde als Kommandant bestätigt, Werner Kloiber wurde für eine weitere Periode als Kassier gewählt, Fuchshuber Markus wurde zum Schriftführer gewählt und Wimmer Christian übernimmt ab sofort die Funktion des Kommandanten Stellvertreter.

Unten von links: Bürgermeisterin Annemarie Wolfsjäger, Gerätewart BI d.F. Markus Ubl, Kommandanten Stellvertreter. OBI Christian Wimmer, Kommandant ABI Jürgen Schwödiauer, Kassier AW Werner Klaiber, Schriftführer AW Markus Fuchshuber, Zugskommandant BI Alexander Mattausch und BR Thomas Passenbrunner. Foto © FF Kleinraming.