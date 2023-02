Newsblog

Neuer Friseur­salon in Vesten­thal eröffnet am 25. Februar

VESTENTHAL. Am Samstag, 25. Feb. 2023, öffnet in Vestenthal der Friseursalon „Die gute Stube – Ihr rundum Wohlfühlfriseur“ erstmals seine Türen. Das Team rund um Friseurmeisterin Mag.a Johanna Sandmayr, freut sich, sie im Rahmen der Eröffnungsfeier von 9:00 bis 13.00 Uhr persönlich begrüßen zu dürfen ...

"Die Eröffnungsfeier bietet eine gute Gelegenheit, das Team und unseren top ausgestatten Salon in den Räumlichkeiten des „Fair & Sicher“ Gebäudes direkt neben dem „Henry Laden“ kennenzulernen. 'Die gute Stube' wurde als eine Wohlfühloase für Jung und Alt konzipiert, in der Ambiente, Service und Professionalität an oberster Stelle stehen." erklärt Johanna Sandmayr.

Nähere Informationen auf der neuen Homepage www.diegutestube-friseur.at sowie auf Instagram und Facebook zu finden. Ab diesem Zeitpunkt, können auch Termine vereinbart werden. Telefonische Terminvereinbarung werden bereits ab 8. Feb. entgegengenommen.

"Bis bald im Salon!"

Die gute Stube – Ihr rundum Wohlfühlfriseur

Vestenthal 95/1, 4431 Haidershofen

Telefon: 07434/20303

Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!