Gartenhütte stand in Voll­brand

GAFLENZ. "Vermutlich Vollbrand einer Gartenhütte im Markt", so die Einsatzmeldung für die Feuerwehren Gaflenz, Lindau-Neudorf und Weyer in den frühen Morgenstunden des Faschingsamstags. 18. Februar. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Gartenhütte in Vollbrand und durch den starken Wind drohte eine Ausbreitung auf die umliegenden Wohnhäuser ...

Sofort begann ein Atemschutztrupp mittels zweier C-Rohre mit dem Schützen der Nachbarobjekte. Parallel dazu wurden von einem Bach und einem Löschteich zwei jeweils etwa 300m lange Zubringerleitungen von den Löschfahrzeugen errichtet. Dadurch war in weiterer Folge die Wasserversorgung gewährleistet.

Ebenfalls war ein Rot Kreuz Team vor Ort, um bei eventuellen medizinischen Notfällen sofort eingreifen zu können. Durch den raschen und gezielten Einsatz der Einsatzkräfte konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Foto: FF Gaflenz