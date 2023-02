Newsblog

Dr. Harald Stöcher neuer Primarius der Unfall­chirurgie

LINZ/KIRCHDORF. Mit 1. März 2023 übernimmt Dr. Harald Stöcher die Leitung der Abteilung Unfallchirurgie am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf der Oberösterreichischen Gesundheitsholding. Dr. Harald Stöcher (51) ist geborener Linzer und studierte Medizin in Graz ...

„Für mich schließt sich nun der Kreis, da ich bereits meine Turnusausbildung im damaligen Landeskrankenhaus Kirchdorf absolvierte. Ich durfte dort eine interessante und lehrreiche Ausbildung durchlaufen und den wertschätzenden Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen interdisziplinär und auch interprofessionell erleben,“ freut sich Dr. Stöcher auf die Rückkehr.

Nach der Ausbildung zum Allgemeinmediziner absolvierte Dr. Stöcher die Ausbildung zum Facharzt für Unfallchirurgie am damaligen AKH Linz – heute Kepler Universitätsklinikum (KUK). Im Rahmen seiner Tätigkeit schloss er das Zusatzfach Sporttraumatologie ab, und beschäftigte sich seit seiner Osteopathie-Ausbildung ebenso mit der konservativen Therapie des Bewegungsapparates. Weiters war er insgesamt 15 Jahre an mehreren Stützpunkten in Oberösterreich, unter anderem auch in Kirchdorf, aktiv als Notarzt tätig. Seit 2018 ist er Facharzt im neuen Fach Orthopädie und Traumatologie. Insgesamt 22 Jahre arbeitete er zunächst als Oberarzt am KUK, seit Anfang 2022 bis zuletzt als leitender Oberarzt sowie stellvertretender Leiter der Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie. Neben der allgemeinen Unfallchirurgie liegen Dr. Stöchers fachliche Schwerpunkte im Bereich der Beckenchirurgie, der Wirbelsäulenchirurgie sowie der Neurotraumatologie.

Dr. Harald Stöcher lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in Micheldorf. In seiner Freizeit verbringt er gerne viel Zeit mit der Familie. Zuhause findet er vor allem beim Arbeiten mit Holz seinen Ausgleich und bewirtschaftet, nach der Ausbildung zum Forstfacharbeiter, einen eigenen Wald.

Die Leitung der Abteilung für Unfallchirurgie übernimmt Dr. Harald Stöcher von Prim. Dr. Robert Pehn, der in den Ruhestand geht. Prim. Pehn leitete die Abteilung mehr als 16 Jahre lang und war bereits davor in der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (damals gespag) am Standort Gmunden tätig.

In seiner neuen Funktion wird Dr. Stöcher nun gemeinsam mit dem orthopädischen Abteilungsleiters Prim. Dr. Vinzenz Auersperg den Prozess der Zusammenlegung der Sonderfächer Orthopädie/Orthopädische Chirurgie und Unfallchirurgie zur neuen Abteilung „Orthopädie und Traumatologie“ entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen einleiten und vorbereiten. Das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf kommt damit einheitlichen EU-Standards nach, denn mit der Trennung von Unfallchirurgie und Orthopädie verfolgte Österreich bislang ein historisch bedingtes und bewährtes Sondermodell. Bis zum Jahr 2027 sollen alle unfallchirurgischen beziehungsweise orthopädischen Abteilungen der Spitäler in Österreich die geforderten Voraussetzungen erfüllen und in Abteilungen für Orthopädie und Traumatologie umgewandelt werden.

„Ich freue mich, dass wir mit der getroffenen Personalentscheidung für das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf eine fachlich breit qualifizierte und menschlich gewinnende Persönlichkeit engagieren konnten. Ich wünsche Dr. Harald Stöcher und seinem Team in Kirchdorf alles Gute für seine künftige Tätigkeit in unserem Unternehmen. Außerdem möchte ich mich besonders herzlich bei Prim. Dr. Robert Pehn für seine langjährige Tätigkeit im Unternehmen bedanken und wünsche ihm eine schöne Zeit in der Pension“, so Dr. Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Geschäftsführung der OÖ Gesundheitsholding GmbH.