Newsblog

Polizei nimmt Serien-Ladendieb fest

STEYR. Ein 33-jähriger Steyrer hatte am Dienstag (28. Feb.) gegen 13 Uhr in einem Einkaufszentrum in Steyr mehrere hochpreisige Parfums entwendet. Eine Zeugin verfolgte den mutmaßlichen Ladendieb und führte so die Polizei zu dem 33-Jährigen, der daraufhin festgenommen wurde ...

Kurz nach seiner Einvernahme durch die Polizei, ging der 33-Jährige erneut auf Beutezug. Die Beamten wurden zu einem Drogeriemarkt in der Nähe der Polizeistation gerufen, wo sie den 33-Jährigen, der erneut mehrere teure Parfums bei sich hatte, abermals als Verdächtigen festnahmen. Dem Steyrer wurden dazu noch zwei weitere Ladendiebstähle in einer Drogerie in Steyr und einem Geschäft in St. Valentin zugeordnet.

Weitere Ermittlungen dazu laufen.