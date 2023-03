Newsblog

Urlaub mit Sicherheits­netz: Betreutes Reisen startet in Jubiläums­saison

STEYR. Seit mittlerweile 25 Jahren bietet das OÖ. Rote Kreuz das betreute Reisen an, um nicht mehr so mobilen Menschen Urlaubsfreuden zu ermöglichen. 16 interessante Urlaubsziele sowie acht Tagesausflüge machen in dieser Saison die gemeinsame Fahrt in die Ferien zu einer unbeschwerten Sache ...

Wer reist, erweitert den eigenen Horizont: Betreutes Reisen ist für Menschen gedacht, die nicht mehr so mobil sind, vielleicht sogar einen Rollator brauchen und trotzdem in den Urlaub fahren wollen. Ins schöne Salzburger Land, in das Almtal oder sogar ins Ausland nach Italien oder Kroatien um dort den Alltag für ein paar Tage hinter sich zu lassen. Auftanken, abschalten und durchatmen. Wären da nicht die körperlichen Einschränkungen, die diese Gedanken oftmals schwinden lassen. „Wir wollen all jenen Menschen Urlaubsfreude bereiten, die alleine nicht mehr imstande sind zu verreisen“, nennt OÖ. Rotkreuz-Präsident Dr. Aichinger Walter den Grund, warum das OÖ. Rote Kreuz das Betreute Reisen seit mittlerweile einem Vierteljahrhundert anbietet.

Unbeschwert in den Urlaub

Damit es auch im Jubiläumsjahr sicher in den Urlaub geht, wurde mit dem Partner Reisewelt ein tolles Programm für unbeschwerte Reisen erarbeitet - genau auf die Zielgruppe abgestimmt. Es warten viele Destinationen im In- und Ausland zum gemeinsam Erleben. Ein erfahrenes Team aus diplomiertem Pflegepersonal, Altenfachbetreuern und Rotkreuz-Mitarbeitern kümmert sich um die Urlauber während der gesamten Reise. Sie geben Sicherheit, fördern die Gemeinschaft und sorgen dafür, dass sich auch Alleinreisende niemals einsam fühlen. Das wissen viele Stammkunden zu schätzen. Bis dato begleitete das Betreute Reisen mehr als 15.100 Reiseteilnehmer auf insgesamt 557 Reisen.

Soeben ist der neue Reisekatalog 2023 auch in Steyr eingetroffen. „Kataloge für Betreutes Reisen liegen bereits in den Rotkreuz-Bezirkssekretariaten Steyr-Stadt & -Land auf. Ebenso gibt es den Reisekatalog 2023 zum Download unter folgendem Link: www.roteskreuz.at/oberoesterreich/betreutes-reisen. Für all jene, die sich lieber persönlich informieren wollen, lädt das Rote Kreuz Steyr-Stadt & -Land herzlich zum Reisecafé ein. Die Rotkreuz Bezirksbeauftragten Brigitte Hubauer und Christine Fritsch freuen sich schon sehr, das tolle Jubiläumsprogramm 2023 vorstellen zu dürfen und auftretende Fragen zu beantworten.“

Das Reisecafé findet am Donnerstag, 30. März 2023 um 14:00 Uhr im Schulungszentrum des Roten Kreuzes Steyr-Stadt in der Redtenbachergasse 5 statt. Anmeldungen erbeten unter: Telefon: 07252/53991-200 oder e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

„Wer mit betreutem Reisen unterwegs ist, braucht sich weder mit organisatorischen noch mit gesundheitlichen Fragen belasten! Dafür bietet das Rote Kreuz ein Team, das anpackt,“ Die Geselligkeit und die erlebte Gemeinschaft sind immer etwas ganz Besonderes“, teilen Brigitte Hubauer und Christine Fritsch mit. "Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zum „Betreuten Reisen“ persönlich und telefonisch zu den Öffnungszeiten des Bezirkssekretariats zur Verfügung."