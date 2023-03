Newsblog

3km-Ölspur beschäftigt Feuerwehr 6 Stunden

BEHAMBERG. Am Vormittag des 2. März, verlor ein Traktor in Behamberg auf einer Länge von ca. 3km Hydrauliköl, was die Feuerwehren Behamberg und Wachtberg auf den Plan rief. Die Florianis sicherten die Einsatzstelle ab...

und banden das Öl. Aufgrund der außerordentlichen Länge der Ölspur, wurde die Feuerwehr von einer Fachfirma unterstützt. Der Einsatz nahm etwas über sechs Stunden in Anspruch.