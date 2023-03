Newsblog

Wohnhaus­brand in Haag: Toter in der Nähe des Einsatz­ortes gefunden

HAIDERSHOFEN/HAAG. Am Donnertag, 2. März um 22:58 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Vestenthal zu einem Wohnhausbrand in Haag (Holzleiten) alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Wohngebäude in Vollbrand geraten. Der Brand konnte durch das professionelle und rasche Eingreifen von acht Feuerwehren gelöscht und ein Übergreifen auf die umliegenden Gebäude verhindert werden ...

Den Einsatzkräften und Ermittlern bot sich jedoch bei dem Einsatz ein unklares Bild: Ob sich noch Personen in dem Gebäude befanden, war zuerst noch unklar. Gleichzeitig wurde in der Nähe des Einsatzortes ein Toter gefunden. Ob der Brand und der Tote in Zusammenhang stehen ist noch nicht bestätigt.

Die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Die Polizei ermittelt.

Fotos: FF Vestenthal