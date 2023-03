Newsblog

Schüler:innen stellten Spenden­projekt für Erd­beben­hilfe auf die Beine

STEYR. Aufgrund der tragischen Ereignisse in Syrien und der Türkei machten sich die Schülerinnen der 4c der MS/Musik-MS Promenade Steyr viele Gedanken und kamen auf die großartige Idee, Spenden für die Betroffenen zu sammeln. Im Zuge des Verkaufs der „gesunden Jause“, welche von den Schülern selbst zubereitet und verkauft wurde und aufgrund zahlreicher Spenden von Lehrern und Eltern, konnte dieses Projekt eine stolze Summe von 850 Euro erzielen ...

Diese Spende wurde von den Schülern am 28. Februar an die Rotkreuz-Bezirksstelle Steyr-Stadt übergeben und wird umgehend auf das Konto der Erdbebenhilfe überwiesen. „Ich möchte mich bei jedem Schüler für den Einsatz bei diesem sinnstiftenden Projekt auf das Herzlichste bedanken. Es freut mich sehr zu sehen, wie sich Jugendliche für das Gemeinwohl und ihre Mitmenschen engagieren,“ so Bezirksstellenleiter MR Dr. Urban Schneeweiß. Und auch Tim Klaewer, der Klassenvorstand der 4c, ist sehr stolz auf seine heranwachsenden Schüler.