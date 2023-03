Newsblog

Zwei Verletzte bei Kollision im Kreuzungs­bereich

STEYR-LAND. Eine 89-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr mit ihrem Pkw am 3. März im Gemeindegebiet von Wolfern auf der Sierninger Landesstraße, Richtung Niederneukirchen. Zur selben Zeit war ein 54-jähriger britischer Staatsbürger ...

aus dem Bezirk Steyr-Land mit seinem Pkw Richtung Steyr unterwegs. Als die 89-Jährige im Kreuzungsbereich links in die Wolferner Landesstraße einfuhr, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Pyhrn- Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert. Der 54-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen an der linken Hand.

Die Einsatzkärfte der FF Losensteinleitner banden die ausgetretenen Betriebsflüssigkeiten, räumten herumliegende Autoteile auf und regelten den Verkehr, bis ein Abschleppunternehmen das Unfallfahrzeug abgeschleppt hatte.