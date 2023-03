Newsblog

Die gute Stube: Friseursalon in Vestenthal eröffnet

VESTENTHAL. Am Samstag den 25. Februar, wurde „Die gute Stube" in Vestenthal eröffnet. Der Salon von Friseurmeisterin Johanna Sandmayr, ist eine Wohlfühloase für Jung und Alt. An erster Stelle stehen Service, Ambiente und Professionalität ...

Bereits am Eröffnungstag überzeugten sich zahlreiche Besucheinnen und Besucher vom warmen, einladenden Flair sowie der topmodernen Einrichtung des Salons. Dabei hatten die Gäste die Möglichkeit, den Stylistinnen bei Ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. Zudem beantwortete das Firseur-Team die zahlreichen Fragen der interessierten Gäste.

„Die gute Stube“ ist barrierefrei zu erreichen und hat jede Menge Parkplätze direkt vor der Tür. Weitere Information finden Sie unter www.diegutestube-friseur.at sowie auf Facebook und Instagram.

Das Team rund um Johanna Sandmayr freut sich auf Ihren Besuch. "Bis bald, bei uns im Salon!"

Die gute Stube – Ihr rundum Wohlfühlfriseur

Mag. Johanna Sandmayr, Friseurmeisterin

Vestenthal 95/1, 4431 Haidershofen (Fair & Sicher Gebäude)

Telefon: 07434/20303

Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!