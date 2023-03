Newsblog

Sierninger Jung­unternehmer spendet 13.000€ teuren Blinden­computer

STEYR. Zum ersten Jahrestag der Firmenübernahme der Kaiser Palettenlogistik in Sierning gab es ein besonderes Geschenk von Firmenchef Willi Preuer. Und zwar nicht für ihn - sondern für Jana aus Marchtrenk. Jana ist 11 und wurde fast blind geboren. Zusätzlich leidet sie an Skoliose (Deformierung der Wirbelsäule), kann nur zwei Finger je Hand benutzen und hat Probleme mit ihren Beinen ...

Derzeit ist Jana in der vierten Klasse der Volksschule, ab Herbst besucht sie die Mittelschule in Linz. Trotz ihrer Beeinträchtigung ist Jana ein lebensfrohes und vor allem wissbegieriges Mädchen. Zum Schreiben benutzte Jana bis jetzt eine alte, mechanische Blindenschreibmaschine, welche sie aber aufgrund der Probleme mit den Fingern nur sehr mühsam bedienen konnte. Die Unterstützung durch die öffentliche Hand ist überschaubar, der Spießrutenlauf bei den Förderansuchen gestaltet sich als schwierig und vor allem sehr zeitaufwändig.

Als Herr Preuer dies erfahren hat, war für ihn klar, hier unbürokratisch zu helfen. "Zuverlässig, schnell und unkompliziert sind unsere Firmenwerte bei der Kaiser Handels GmbH" erwähnt der Firmenchef stolz und erzählt weiter "und genau so sollte auch die Unterstützung von bedürftigen Familien ablaufen. Das sehe ich als meine soziale Verantwortung in der Region."Daher hat der "Paletten-Kaiser" kurzerhand sein Herz (und auch die Geldbörse) weit geöffnet und einen Laptop mit automatischer Braille-Zeile und der dazugehörigen Software um gesamt 13.000 Euro organisiert.

Dieses neue technische Gerät ermöglicht, dass Jana sich sämtliche Texte und auch online Inhalte in Blindenschrift übersetzen lassen kann. Weiters kann sie auch selber Texte auf der Braille-Tastatur schreiben, die simultan in Schwarzschrift am Bildschirm angezeigt werden, was die Kommunikation zwischen ihr und ihrer Familie um vieles verbessert. Und natürlich kann Jana ihr neues Gerät auch in der Schule verwenden.

Jana und ihre Mutter Sabine dankten bei der Übergabe des neuen Gerätes Herrn Preuer für das außerordentliche Geschenk. Ohne die großzügige Unterstützung des Unternehmers hätten sie ein solches nicht anschaffen können. Die alte mechanische Schreibmaschine (im Wert von immer noch rd. 1700€) spendet die Familie weiter.

Fotos © Kaiser Handels GmbH

Unten: Blindentastatur mit automatischer Braille-Leiste.