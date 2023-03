Newsblog

Mann in Grünburg erschossen: Verdächtiger in Haft

KIRCHDORF. Eine schreckliche Bluttat ereignete sich in der Nacht auf Sonntag (5.3.2023) in der Gemeinde Grünburg (Bezirk Kirchdorf). Gegen 1.00 Uhr Früh wurde ein Mann in seinem Wohnhaus erschossen. Der mutmaßliche Täter flüchtete vorerst ...

wurde jedoch heute (5.3.) in den Morgenstunden von der Polizei festgenommen. Der mutmaßliche Täter, ein im niederösterreichischen Bezirk Amstetten wohnhafter 37-jähriger Mann, soll das Opfer gekannt haben. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nach, läutete der mutmaßliche Täter an der Wohnungstüre des Opfers und erschoss den Mann mit einer Faustfeuerwaffe, direkt nachdem dieser die Türe geöffnet hatte. Die Familie des Opfers befand sich zu Tatzeitpunkt in der Wohnung. Der mutmaßliche Täter flüchtete und fuhr zurück an seinen Wohnort im Bezirk Amstetten (NÖ), wo er in den Morgenstunden verhaftet wurde.

Nähere Details zu Tathergang und Motiv sind derzeit noch nicht bekannt.