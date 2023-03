Newsblog

Zwei Verletzte nach Un­fall auf B122: Polizei bittet um Hin­weise

SIERNING. Am Donnerstag, 09. März wurden die Freiwillige Feuerwehren Neuzeug-Sierninghofen und Sierning zu Aufräumarbeiten nach einem Verkehrsunfall auf der Voralpenbundesstraße (B122) alarmiert. Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr kam es im Kreuzungsbereich Weichstettener Straße und Voralpenbundesstraße (B122) zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen ...

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker lenkte seinen dunklen Wagen am Donnerstag, 9. März gegen 19:30 Uhr im Gemeindegebiet von Sierning auf der Voralpenstraße, B122, von Bad Hall kommend Richtung Kreuzung mit der Sierninger Landesstraße, L565. An der Kreuzung bog dieser links in die L565 ab und beging dabei eine Vorrangverletzung. Um eine Frontalkollision zu verhindern, musste ein 57-Jähriger aus Steyr mit seinem Pkw nach links ausweichen. Dabei stieß er allerdings gegen einen auf der Abbiegespur eingereihten Wagen eines 37-Jährigen aus Linz.

Durch die Wucht des Anpralls kam der Pkw des 57-Jährigen von der Fahrbahn ab und blieb wenige Meter neben der B122 stehen. Beide Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert.

Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße gesperrt werden und eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Freiwillige Feuerwehr Sierning und Neuzeug führte die Absicherung der Unfallstelle durch und unterstützte den Abschleppdienst bei der Bergung der PKWs.

Der unbekannte Fahrzeuglenker oder Zeugen des Unfalles sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Sierning unter 059133/4153 melden.

Fotos: FF Neuzeug