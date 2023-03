Newsblog

FAB Eule: Neue Kurse für Menschen mit und ohne Beein­trächtigungen

STEYR. Bei FAB Eule treffen sich Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen in Bildung- und Freizeitkursen. Jetzt ist das Frühjahrsprogramm erschienen und bietet insgesamt 28 Kurse (einige davon auch in Steyr), die für alle Menschen offen sind: Menschen mit und Menschen ohne Beeinträchtigung ...

Auf dem Plan stehen Kurse wie: Gesund in den Frühling, Treffpunkt für Eltern und Angehörige von Menschen mit Beeinträchtigungen, Gemeinsam basteln für Ostern, Chinesisch kochen, Frühstück für Seniorinnen und Senioren, Mit dem Wikingerschiff unterwegs auf der Enns, und viele andere. Die Kurse werden neben Steyr und Weyer-Großraming in Rohrbach und Schärding angeboten. Das Kursprogramm kann online abgerufen werden unter www.eule.or.at.

Bildungs- und Freizeitangebote für Menschen mit Beeinträchtigungen sind rar in Oberösterreich. Ebenso selten gibt es Angebote, an dem alle Menschen teilnehmen können. Das ändert FAB Eule mit ihrem umfangreichen Programm. Alle Interessierten können so selbständig wie möglich am Kurs teilnehmen, weil sehr individuelle Unterstützung für Menschen mit Beeinträchtigungen geboten wird.

Über FAB Eule

Der Verein FAB bietet im Auftrag des Landes OÖ mit Eule ein umfangreiches inklusives Kursprogramm im Bildungs- und Freizeitbereich für Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. Das Kursprogramm erscheint 2 mal im Jahr. Die Kursrubriken reichen von Andere Treffen, Bewegung, Bildung, Gestaltung und Kunst, Gesundheit, Nur für mich, Selbstbestimmung und Selbständigkeit über Digitales und Internet. Mittlerweile buchen durchschnittlich 1200 Menschen pro Jahr einen Kurs bei Eule. Inklusion und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sind für Eule zentrale Elemente des menschlichen Zusammenlebens. Davon geprägt sind nicht nur das Wirken und Handeln, sondern auch die Rahmenbedingungen und Kursangebote von FAB Eule. Menschen mit Beeinträchtigungen bekommen jede Hilfe im Kurs, den sie brauchen, um den Kurs selbstständig zu besuchen. Sie brauchen keine Begleitperson.