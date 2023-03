Newsblog

64-Jährige von Bus überrollt

STEYR. Schwer verletzt wurde eine 64-jährige Frau aus Steyr am 13. März 2023. Ein Bus wollte gegen 15 Uhr in eine Haltestelle in Steyr zufahren, als es zu dem Unfall kam. Die Beine der Frau wurden vom rechten vorderen Reifen des Linienbusses überrollt als dieser in die Haltestelle einfuhr. Aus welchen Gründen die Frau unter das Rad kam ist nicht bekannt ...

Von der FF Steyr wurde die verletzte Person durch Aufheben des Busses befreit. Sie wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Im Zuge der Amtshandlung mussten mehrere Schaulustige eindringlich und bestimmt von den Polizisten ermahnt werden, die Unfallstelle zu verlassen und keine Lichtbilder anzufertigen.