Trauer um ehe­malige Gemeinde­rätin Helga Feller-Höller

STEYR. Helga Feller-Höller galt als eine der prägenden Persönlichkeiten der Steyrer Sozialdemokratie und des lokalen Kulturschaffens. Die ehemalige SPÖ-Gemeinderätin starb unerwartet am 15. März im 63. Lebensjahr. Sie gehörte von 1997 bis 2021, also 24 Jahre lang, dem Gemeinderat an, unter anderem war sie auch Mitbegründerin des legendären Kulturvereins „Ypsilon“ ...

„Das Verdienst von Helga Feller-Höller war es, unsere sozialdemokratischen Werte – Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität – politisch einzufordern und persönlich zu leben. Sie war eine progressive und selbstbewusste Frau, deren geschätzte Meinung und Rat immer hilfreich waren“, so SPÖ- Bezirksvorsitzende Stadträtin Katrin Auer.

Die Anteilnahme gilt ihrem Mann Dieter und allen um sie Trauernden.

Helga Feller-Höller kam 1980 im Alter von 20 Jahren zur SPÖ. Sie engagierte sich in der Jungen Generation, war von 1991 bis 2007 Vorsitzende der Bezirksbildungs-Organisation und gehörte von 1991 bis 2020 dem SPÖ-Bezirksparteivorstand an. In der SPÖ Oberösterreich war sie von 2001 bis 2009 Mitglied des Landesparteipräsidiums. In Steyr hatte sie darüber hinaus weitere wesentliche Funktionen in der SPÖ inne.

2022 wurde Helga Feller-Höller für ihre Verdienste mit der Victor-Adler-Plakette, der höchsten Auszeichnung der Sozialdemokratie, geehrt.