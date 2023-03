Newsblog

Jugendlicher Moped­lenker flüchtete vor Polizei

STEYR. Am 15. März um 17:10 Uhr wurde eine Polizeistreife aus Steyr auf einen Mopedlenker mit Mitfahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise aufmerksam. Während der Verfolgung wurden vom Lenker mehrere Verwaltungsübertretungen begangen ...

Die allgemein sehr gefährliche Fahrweise zog sich über mehrere Kreuzungen und öffentliche Straßen. Der Beifahrer verdeckte mit seiner Hand über die gesamte Verfolgung das behördliche Kennzeichen des Mopeds und hielt sich mit nur einer Hand am Kraftfahrzeug fest. Während der Nachfahrt wurden mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer massiv gefährdet. Letztendlich kam es zwischen dem Mofa und einem abgestellten Pkw in der Franz-Schuhmeier-Straße zur Kollision und der Lenker und sein Beifahrer kamen zu Sturz.

Durch den Sturz kam der Lenker des Mopeds zum Liegen und der Mitfahrer startete einen Fluchtversuch über den dortigen Spielplatz. Ein Polizeibeamter nahm unverzüglich die Verfolgung des Flüchtenden zu Fuß auf und konnte diesen nach einigen Metern einholen. Der zweite Beamte leistete währenddessen Erste-Hilfe-Maßnahmen beim Mopedlenker.

Die Rettungskette wurde in Gang gesetzt. Der Motorfahrradlenker ist in Besitz einer gültigen Lenkberechtigung und das gelenkte Motorfahrrad hatte keine offensichtlichen, rechtswidrigen Tuning-Umbauten. Ein Alkomattest verlief negativ. Des Weiteren konnten von den Beamten keine strafrechtlichen Tatbestände festgestellt werden. Zur Rechtfertigung gaben die zwei 15-jährigen Burschen aus dem Bezirk Steyr-Land lediglich an, dass sie die vielen versuchten Anhaltungen von den Beamten, nur aus Übermut und Leichtsinn missachtet hätten.

Beide Burschen wurden ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr verbracht.