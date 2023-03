Newsblog

Wasser­schäden beschäftigten Feuerwehr

WEYER. Ein Wasserschaden im Rehabilitationszentrum Weyer, ein Wasserschaden im Lagerhaus Weyer und eine Verunreinigung des Gaflenzbaches, machten am 15. März drei Einsätze der Freiwillige Feuerwehr Weyer nötig ...

Wasserschaden Rehabilitationszentrum Weyer

Um 02:35 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Weyer ins Rehabilitationszentrum Weyer gerufen. Beim Eintreffen stand der Trakt der Bettenstation inkl. der dort befindlichen Zimmer ca. 2-3 cm unter Wasser. Nachdem die Patient*innen in andere freie Zimmer verlegt wurden, konnten die Florianis mittels Nasssauger und Wasserschiebern das Wasser beseitigen. Nach ca. 1,5 Stunden rückten die Kammeraden wieder ins Feuerwehrhaus ein.

Wasserschaden Lagerhaus Weyer

Wenige Stunden nach dem ersten Einsatz wurde die FF Weyer erneut zu einem Wasserschaden mit der Zusatzinformation "Öltank betroffen" ins Lagerhaus Weyer alarmiert. Es stellte sich heraus, dass in einem Öllagerraum eine große Menge Wasser eintrat und den darin befindlichen Öltank aufschwimmen ließ. Ein daraus entstandener Defekt an den Anschlüssen des Tanks führte dazu, dass sich ein Ölfilm auf der Wasseroberfläche bildete. Aus diesem Grund wurde ein Unternehmen beauftragt, das Öl-Wasser-Gemisch abzusaugen und fachgerecht zu entsorgen. Weiters wurde das Wasser durch die Mauer in einen Nebenraum gedrückt. Die Kamerad*innen konnten mittels Tauchpumpe und Nasssauger den Raum wieder vom Wasser befreien.