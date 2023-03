Newsblog

Sierninger Florianis retten zwei Katzen an einem Tag

STEYR-LAND. Zu zwei tierischen Einsätzen musste die Freiwillige Feuerwehr Sierning am Donnerstag, 16. März ausrücken. Eine Katze steckte in einem Rohr fest, die andere auf einen Baum ...

Eine Gruppe junger Burschen nahm am unteren Kirchenplatz in Sierning ein lautes und verzweifeltes Miauen aus einem Rohr wahr. Sie zögerten nicht lang, sondern setzten die Rettungskette für die Katze in Gang, indem sie über den Notruf die Feuerwehr alarmierten.

Nach unzähligen, zeitintensiven und zunächst vergeblichen Rettungsversuchen, kletterte die Katze schließlich selbstständig über ein hinabgelassenes Seil in die Freiheit.

Nur zwei Stunden später, brauchte ein zweiter Stubentiger Hilfe. Max, so sein Name, saß bereits seit zwei Tagen in ca. 15 Metern Höhe auf einem Baum. Der Kater saß so weit oben, dass der professionelle Baumkletterer Patrick Rieder zur Hilfe gerufen werden musste. Dem geübten Baumkraxler gelang es, den schon etwas nervösen Kater vom Baum zu holen und an sein Herrchen zu übergeben.