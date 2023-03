Newsblog

Erstes Podest der Saison für Hrinkow-Advarics

STEYR/TAIWAN. Das Warten hat ein Ende. Auf der letzten Etappe der Tour de Taiwan (UCI 2.1) sorgt Stefan Kovar für das erste Podest in der jungen Radsportsaison. Jonas Rapp holt das weiße Trikot des aktivsten Fahrers ...

Jonas Rapp und Riccardo Verza verbrachten den Tag in der Spitzengruppe und versuchten noch möglichst viele Punkte gut zu machen. Mit Erfolg, so konnte sich Jonas Rapp das weiße Trikot des aktivsten Fahrers sichern. Im Finale war es Jaka Primozic, der seinen Teamkollegen Stefan Kovar in Position brachte. Ein guter Tag für die Mannschaft aus Steyr, die sich zum Abschluss mit einem Podest belohnten.

„Stefan ist erst 20 Jahre, unglaublich schnell und meines Erachtens ein großes Talent. Wir werden versuchen ihn weiterzuentwickeln. Er wird noch viel Chancen bekommen zu zeigen, was er kann“, so Dominik Hrinkow erfreut.

In der Teamwertung belegt Hrinkow Advarics Rang zwei, sechs Sekunden hinter dem amerikanischen Siegerteam Terengganu Polygon. Riccardo Verza und Jonas Rapp belegen im Gesamtklassement die Ränge acht und neun. Rapp wird zudem Zweiter im Kampf um das Bergtrikot.

Es folgen am 19.03. der GP Slovenian Istria (UCI 1.2) – vormals bekannt als GP Izola – und am 23.03. der GP Goriska & Vipava Valley (UCI 1.2). Am 26.03. präsentiert sich die Mannschaft dann erstmals in Österreich bei Radliga Auftakt in Leonding.

Unten: Stefan Kovar holte das erste Podest der Saison 2023 für Hrinkow-Advarics.