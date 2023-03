Newsblog

Sattelzug bleib in Wiese hängen

STEYR-LAND. Am 20. März wurde die Freiwillige Feuerwehr Großraming zu einer Fahrzeugbergung in den Lumplgraben gerufen. Ein LKW Lenker wollte sein Fahrzeug wenden, versank aber in der weichen Wiese und blieb stecken ...

Der Sattelzug wurde mit einer Seilwinde aus seiner misslichen Lage befreit. Die FF Großraming war mit fünf Einsatzkräften ca. zwei Stunden im Einsatz.