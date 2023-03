Newsblog

Traktor stürzte in die Enns

ERNSTHOFEN. Am 18. März wurde die Freiwillige Feuerwehr Ernsthofen zu einer Fahrzeugbergung in die Weindlau alarmiert. Aus unbekannter Ursache war bei Arbeiten im Uferbereich des Segelvereines Rubring ein Traktor mit Frontlader umgekippt und in die Enns gestürzt ...

Der Lenker konnte den Traktor selbstständig und unverletzt verlassen. Aufgrund Ölaustrittes legte die Feuerwehr unverzüglich selbstsaugende Ölsperren aus und band das Öl mit Bindemittel. Die Abklärung mit der Wasserrechtsbehörde erfolgte über die Polizei St. Valentin. Die Bergung des Traktors wurde mittels Seilwinde des Hilfslöschfahrzeug (HLF 3) durchgeführt. Das Fahrzeug wurde anschließend in einen sicheren Bereich geschleppt.

Die FF Ernsthofen war mit 20 Einsatzkräfte und vier Fahrzeugen rund drei Stunden in Einsatz.