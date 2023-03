Newsblog

29-Jährige bei Sturz mit Motorrad schwer verletzt

STEYR-LAND. Eine 29-jährige Motoradlenkerin aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am 21. März im Gemeindegebiet von Gaflenz auf der B 121 in Richtung Weyer. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, ...

schlitterte mit dem Motorrad 50 Meter entlang der Straßenböschung und blieb in der Folge auf der Fahrbahn liegen. Nach Erstversorgung durch das Notarztteam von C15 wurde die 29-Jährige mit Verdacht auf schwere Verletzung ins Landesklikium Steyr geflogen. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.