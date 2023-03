Newsblog

Steyrer Trinkwasser: ausgezeichnete Qualität

STEYR. Zum vergangenen Tag des Wassers am 22. März lohnt sich ein Blick auf die Trinkwasser-Versorgung der Stadt Steyr: Zuständig für die Wasserversorgung der Steyrerinnen und Steyrer sind die Stadtbetriebe Steyr (SBS). Täglich fließen im Durchschnitt 7800 Kubikmeter durch insgesamt 141 Kilometer Versorgungsleitungen. Die Wasserqualität ist sehr hoch ...

Alle Testergebnisse liegen weit unter den vorgeschriebenen Grenzwerten. Routine-Untersuchungen werden einmal pro Quartal, umfassende Tests einmal pro Jahr durchgeführt. Als Gesamtaufwand für die Trinkwasserversorgung in der Stadt Steyr investiert man durchschnittlich jährlich 3,5 Millionen Euro.

In den vergangenen Jahren haben die SBS durchschnittlich 700.000 Euro pro Jahr allein für die Qualitätssicherung des Steyrer Trinkwassers aufgewendet. Derzeit wird in der Nähe des Alten- und Pflegeheims Ennsleite ein Hochbehälter saniert., insgesamt verfügen die SBS über sieben Wasserhochbehälter, sechs Brunnenanlagen und 380 Hydranten. Auch die Digitalisierung wird im Bereich Wasserversorgung immer wichtiger. Derzeit wird am Aufbau eines Leitungsinformationssystems (LIS) gearbeitet, dafür werden 400.000 Euro investiert, im nächsten Jahr wird das Projekt voll einsatzbereit sein. Experten-Teams, von den SBS beauftragt, beobachten auch laufend die Grundwasserströme. Für diese Leistungen und vorsorgende Maßnahmen zur Reinhaltung des Wassers werden durchschnittlich jährlich 200.000 Euro verwendet.

Investiert hat auch der Wasserverband Region Steyr in die gemeinsame Brunnenanlage Tinsting. Dort hat man zum bestehenden Brunnen eine zusätzliche Anlage geschaffen. Zum Wasserverband Region Steyr gehören neben der Stadt Steyr auch noch Garsten, St. Ulrich und Sierning. „Durch Kooperation dieser Kommunen wird hier gezielt die hohe Qualität unseres Trinkwassers abgesichert“, sagt dazu die Steyrer Umwelt-Referentin Katrin Auer. Diese gemeinsamen Verbandsanlagen (Brunnenfeld Tinsting, Hochbehälter Kaisergut samt Versorgungsleitung) werden neben den Anlagen in der Stadt Steyr auch durch die Mitarbeiter der Stadtbetriebe Steyr GmbH betreut.