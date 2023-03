Newsblog

Feuerwehrjugend sicherte sich Mini-Matura

STEYR-LAND. Es gilt als Königsdisziplin in der Feuerwehrjugend: Das Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen in Gold, auch als Feuerwehr-Matura bekannt. Vor kurzem war es für 55 Jugendfeuerwehrfrauen und - männer aus allen Feuerwehren des Bezirkes Steyr-Land so weit - und sie traten zur Prüfung um dieses seltene Abzeichen an ...

Der Bewerb um das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold ist für die Jugendmitglieder im Alter vom 15. Lebensjahr bis zum 16. Geburtstag die Gelegenheit ihr vielseitiges Wissen, welches über mehrere Jahre in der Feuerwehrjugend erlernt und angeeignet worden war, zu zeigen. Am 25. März 2023 stellten sich 55 TeilnehmerInnen aus dem Bezirk Steyr-Land diesem Bewerb beim Feuerwehrhaus Bad Hall.

Das Leistungsabzeichen ist eine Mischung aus Einzel- und Teambewerb, wobei jedoch die Leistung jedes Einzelnen bewertet wird. Bei der Begrüßung und zu Beginn der Veranstaltung konnte Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Wolfgang Mayr den Stellvertreter des Landes- Feuerwehrkommandanten LBDSTV Michael Hutterer begrüßen.

Weiters überzeugten sich persönlich die Abschnitts-Feuerwehrkommandanten BR Martin Scharrer und BR Gerhard Stanzinger sowie zahlreiche anwesende Kommandanten und Ehrendienstgradträger (E-OBR Josef Edlmayr, E-OBR Max Presenhuber, E-BR Gerald Ettlinger, E-BR Heinz Huber, E-BR Georg Söllradl und E-ABI Anton Ramskogler) von den erbrachten Leistungen der Jung-Florianis.

Dank der guten Vorbereitung und Ausbildung in den Feuerwehren konnten alle 55 Teilnehmer das Prüfungsziel erreichen und es konnte die weiße Fahne gehisst werden. Bezirks-Fachbeauftragte für Feuerwehrjugend Maria Gmainer-Pranzl bedankte sich im Rahmen der Schlussveranstaltung bei allen anwesenden Jugendbetreuern für ihren Einsatz und bei den Bewertern für ihre Unterstützung bei der Durchführung des Bewerbes.