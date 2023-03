Newsblog

Patient:innen-Be­fragung: Über 99 Prozent em­pfehlen Pyhrn-Eisen­wurzen Klinikum weiter

STEYR/KIRCHDORF. Bei der regelmäßigen PatientInnen-Befragung der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG) erhielt das Pyhrn-Eisenwurzen- Klinikum (PEK) auch 2022 wieder ein ausgezeichnetes Zeugnis. Exakt 99,17 Prozent würden das Klinikum aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung weiterempfehlen ...

Auf die einzelnen Standorte des Klinikums betrachtet, liegen die Werte knapp beisammen: Steyr (SR) mit 99,29 Prozent und Kirchdorf (KI) bei 99,02 Prozent. Bestnoten gab es unter anderem auch für die ärztliche Betreuung und pflegerische Versorgung im Klinikum.

Mehr als 21.000 PatientInnen haben 2022 holdingweit ihr Feedback zu Themenfeldern wie Information und Aufklärung, Behandlung und Betreuung sowie Service und Unterbringung abgegeben. Die Befragung wird mittels Fragebogen das ganze Jahr über an allen Klinikstandorten durchgeführt. Bewertet wird anhand einer 4-teiligen Skala. (1 = sehr zufrieden/4 = nicht zufrieden). Sowohl die Regionalkliniken als auch das Kepler Universitätsklinikum können sich über hervorragende Ergebnisse und damit über eine hohe PatientInnenzufriedenheit freuen. Auch das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum wird wieder „top“ beurteilt.

Bestnoten für ÄrztInnen und Pflegekräfte

Demnach stellen die PatientInnen den ÄrztInnen des Pyhrn-Eisenwurzen Klinikums mit einer Bewertung von 1,11 (Steyr) und 1,10 (Kirchdorf) bereits das dritte Jahr in Folge Bestnoten aus. Gleichermaßen positiv verhält es sich auch bei der Beurteilung der pflegerischen Versorgung im Klinikum. Mit 1,08 an beiden Standorten konnte das bereits auf sehr hohem Niveau liegende Ergebnis der letzten zwei Jahre noch einmal getoppt werden.

„Die hohe Zufriedenheit unserer Patientinnen und Patienten mit dem Angebot und den Leistungen im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum ist vor allem dem außerordentlichen Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken. Trotz der hohen Belastungen der letzten Jahre haben sie stets höchst professionell gearbeitet. Mit ihren fachlichen aber auch menschlichen Kompetenzen bleibt die optimale Versorgung der Menschen stets im Mittelpunkt. Es freut uns ganz besonders, dass dieser Einsatz von unseren Patientinnen und Patienten geschätzt wird und sich in dieser Befragung auch wiederspiegelt“, bedankt sich die Kollegiale Führung bei ihren MitarbeiterInnen.

Hohe Zufriedenheit in allen Bereichen

Ähnlich hoch ist die Zufriedenheit auch in anderen Bereichen des Pyhrn-Eisenwurzen Klinikums. Beispielsweise werden die gebotenen Informationen hinsichtlich Verständlichkeit und Umfang mit 1,15 und 1,17 an beiden Standorten sehr positiv beurteilt. Die Werte zur Sauberkeit liegen mit 1,12 und 1,15 bei beiden Standorten knapp beisammen. Die Zimmerausstattung wurde jeweils mit 1,19 beurteilt. Der Wert für die Organisation der Aufnahme und der Entlassung liegt zwischen 1,22 und 1,25. Und die einzelnen Leistungsbereiche, wie beispielsweise OP, Radiologie, Notaufnahme oder PatientInnen- Transport erhielten Mittelwerte zwischen 1,09 und 1,32.

Bei der Frage, warum sie sich für das jeweilige Klinikum entschieden haben, sagt der überwiegende Teil der PatientInnen, dass sie selbst das Klinikum ausgewählt haben, gefolgt von der Empfehlung eines Arztes/einer Ärztin. Mit einer durchschnittlichen Weiterempfehlungsrate von 99,20 Prozent aller Regionalkliniken der OÖG und 99,37 Prozent beim Kepler Universitätsklinikum zeigt sich die Geschäftsführung der OÖ Gesundheitsholding auch mit den holdingweiten Ergebnissen der PatientInnen- Befragung hochzufrieden.