26-jähriger Steyrer verletzte Polizist bei Festnahme

STEYR. Am Abend des 31. März gegen 22:30 Uhr, wurde gegen einen 26-jährigen Steyrer ein Vertretungsverbot ausgesprochen. Nachdem der 26-Jährige den Schutzbereich verlassen hatte, kehrte er einige Minuten später zurück und weigerte sich in der Folge, den Bereich zu verlassen ...

Daraufhin folgte die Festnahme durch die Polizei. Beim Einsteigen in den Arestwagen, leistete der 26-jährige dann heftigen Widerstand und trat mit den Füßen gegen die Beamten. Er konnte schließlich nur unter Anwendung erheblicher Körperkraft durch vier Beamte festgenommen werden. Dabei erlitt ein Polizist Verletzungen am Bein und musste ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen.

Der Mann wurde ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert - eine sofortige Einvernahme war aufgrund seines aggressiven Verhaltens nicht möglich.